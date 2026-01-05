Стало известно, когда Мадуро будут судить в Нью-Йорке

Он предстанет перед федеральным судом Нью-Йорка в понедельник, 5 января

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстанут перед федеральным судом Нью-Йорка в понедельник, 5 января, в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя окружного суда в Южном округе Нью-Йорка.

Против Мадуро и его супруги выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, сообщил генеральный прокурор США Пэм Бонди.

У здания, где пройдет слушание по делу Мадуро, прошла акция протеста. Участники требовали его освобождения и прекращения военной операции США против Венесуэлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о задержании и эвакуации из Венесуэлы Николаса Мадуро совместно с супругой.

— Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп также подчеркивал, что власть Мадуро прекратила существование и он больше не является президентом страны. Американский лидер заявил о намерении обеспечить безусловное доминирование США в Западном полушарии. Одностороннее эмбарго на экспорт венесуэльской нефти остается в силе.

США намерены сохранять военное присутствие в Венесуэле до момента «надлежащего и разумного перехода власти». Трамп предупредил о готовности провести вторую, более масштабную атаку, если это потребуется.

