Гендиректор «Рубина» Сайманов вошел в новый состав исполкома РФС

В четверг, 4 февраля, в Москве состоялась внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС). На нем был избран новый состав исполкома организации.

В числе избранных членов вошел генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов. Всего в исполком РФС вошли 25 функционеров, в том числе президент РПЛ Сергей Прядкин, владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Кроме них членами исполкома стали Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Соловьев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Полина Юмашева, Игорь Каменской, Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев.

В таком составе исполком выбран сроком на четыре ближайших года.

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков единогласным решением был переизбран на новый четырехлетний срок.