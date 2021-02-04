Гендиректор «Рубина» Сайманов вошел в новый состав исполкома РФС
В четверг, 4 февраля, в Москве состоялась внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС). На нем был избран новый состав исполкома организации.
В числе избранных членов вошел генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов. Всего в исполком РФС вошли 25 функционеров, в том числе президент РПЛ Сергей Прядкин, владелец «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер.
Кроме них членами исполкома стали Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Соловьев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Полина Юмашева, Игорь Каменской, Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев.
В таком составе исполком выбран сроком на четыре ближайших года.
Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков единогласным решением был переизбран на новый четырехлетний срок.СпортФутбол
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