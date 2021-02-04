В 2021 году в Татарстане на поддержку предпринимателей направят 1,2 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане на поддержку бизнеса в 2021 году планируется направить 1,2 млрд рублей. При этом 1 млрд рублей выделит бюджет республики.

Федеральный бюджет направит 201,7 млн рублей, который будет проходить по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан по этому же нацпроекту выделит 47,3 млн, общая сумма составит более 250 млн рублей. В рамках проекта в республике будут реализованы 4 региональных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами».

По данным Министерства экономики РТ, в 2020 году на поддержку предпринимателей республики выделили 3 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета также составили 1 млрд рублей, федеральный выделил 482 млн рублей. Остальное — за счет капитала Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ.