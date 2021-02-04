В Татарстане практически каждый 35-й житель стоит на учете с онкозаболеванием

В Татарстане на сегодняшний день на учете с онкологическими заболеваниями состоят более 110 тыс. человек. Это практически каждый 35-й житель республики. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

В республике наблюдается неуклонный рост и заболеваемости, и выявляемости. Так, за последние 10 лет последний показатель составил 22,3%. Показатель смертности остался практически на одном уровне.

За последний год в республике смертность от злокачественных образований снизилась на 1,5%.

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— В каждом регионе в рамках программы с онкологическими заболеваниями введены жесткие индикаторы, которых мы должны достичь. По Республике Татарстан показатель смертности от новообразований, в том числе и от злокачественных образований, был установлен 193,7 на 100 тыс. населения, за 2020 год фактический показатель составил 186,8. Система здравоохранения достигла значимых результатов, — рассказал специалист.

В Татарстане 61,1% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии, еще 10 лет назад этот показатель составлял 54,1%. В 2020 году помощь в стационарах РКОД в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани получили 57,3 тыс. человек, сообщал Нагуманов.

