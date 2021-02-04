Четыре компании из Татарстана попали в топ-100 по капитализации

Фото: Максим Платонов (архив)

Четыре компании из Татарстана вошли в сотню крупнейших российских организаций по капитализации. «Татнефть» расположилась на 12-м месте рейтинга.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», капитализация «Татнефти» по итогам 2020 года составила $15,18 млрд. За год она сократилась на 43,7%.

На 48-м и 49-м местах рейтинга находятся «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». КАМАЗ занял 76-ю строчку.

Лидируют в списке Сбербанк ($79,5 млрд), «Газпром» ($68 млрд) и «Роснефть» ($62,5 млрд).

Эксперты оценивали показатели компаний на основе статистики бирж.

Напомним, в 2020 году «Татнефть» добыла 26,1 млн тонн нефти. По сравнению с предыдущим годом добыча сократилась на 12,7%. На показателях компании также, очевидно, сказалось падение цен на углеводороды, произошедшее в начале года.