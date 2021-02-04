Врач рассказал, какие онкологические заболевания выявляли у татарстанцев в 2020 году

В 2020 году в Татарстане лидирующими злокачественными образованиями остаются: рак ободочной прямой кишки, рак молочной железы и рак кожи с меланомой. Далее идут злокачественные образования женских половых органов, рак легких и рак желудка. Остальные занимают меньшие доли. Об этом заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов.

Он отметил, что в 2020 году из-за пандемии снизилось посещение населением профилактических осмотров и программ диспансеризации.

Фото: kzn.ru

— А это, можно сказать, самый серьезный онкологический компонент, который включает в себя программу скрининговых технологий при раке молочной железы, колоректальном раке, раке кожи, раке предстательной железы, раке шейки матки. Все эти виды образований в структуре занимают порядка 50%. Технологии диагностики простые, но дающие результат, — заметил врач.

В Татарстане на сегодняшний день на учете с онкологическими заболеваниями состоят более 110 тыс. человек. Это практически каждый 35-й житель республики, привел данные Нагуманов.

