Завершены испытания вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей

В России завершены пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди пожилых людей. Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Результаты испытаний положительные. Разработчики считают, что иммунитет у вакцинируемых будет держаться около года, сообщает «РИА Новости».

Вакцина имеет противопоказания — тяжелые формы аллергических реакций и гиперчувствительности к компонентам вакцины. При этом наличие антител не является противопоказанием, а наоборот, поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет.



В Татарстане вакцину ожидают в начале марта.

Ольга Плешкова

Справка

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия. В ее состав входят три синтетических пептида, представляющий собой фрагменты белка 8 коронавируса. Вакцина хранится в сухом виде при 2—8°C.

Вакцина основана на классической технологии, широко используемой при создании вакцин. Она позиционируется как ареактогенная, то есть не вызывающая сильные побочные иммунологические реакции, и может применяться для всех возрастов и аллергиков, а также для реиммунизации.