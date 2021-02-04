Театр оперы и балета имени Джалиля не согласен с претензиями Роспотребнадзора

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В театре оперы и балета имени Джалиля заявили, что информация об аншлаге на спектаклях не соответствует действительности.

Как рассказал заместитель директора по организации зрителей Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрий Ларионов, сейчас в театре действует ограничение в 70%. В день проверки Управления Роспотребнадзора, которая прошла 10 декабря, было меньше — 56%.

Ларионов отметил, что «аншлага» не было, такое явление подразумевает 100%-ную загрузку. Претензия Роспотребнадзора — некорректная рассадка зрителей. Согласно предписаниям, рассадка должна быть в 1,5 метра между зрителями, однако так можно загрузить только 15% зала.



При этом остальные требования соблюдаются: в театр не пускают без масок, а на входе все обрабатывают руки.

Сейчас театру грозит либо замечание, либо штраф в 25 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей или закрыть на три месяца из-за нарушения антикоронавирусных мер.



Ольга Плешкова