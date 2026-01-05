Сегодня в Татарстане ожидается до -7 градусов
Будет небольшой снег, местами сохранятся снежные заносы и порывы ветра до 20 м/с
На территории Татарстана прогнозируется неблагоприятная погода. Гидрометцентр республики сообщает о предстоящей облачной погоде с небольшим снегом, местами переходящим в умеренный.
В ночное время и утром ожидается метель. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 8—13 м/с, при этом местами возможны порывы до 15—20 м/с. Температура днем ожидается от -2 до -7 градусов. На дорогах сохраняется опасность гололедицы, в отдельных районах возможны снежные заносы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».