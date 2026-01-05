Новости общества

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области

12:21, 05.01.2026

Это удалось подразделениям группировки войск «Север»

Фото: Артем Дергунов

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области, — говорится в публикации.

Напомним, в конце декабря подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение села Диброва в ДНР. Оно расположено на северном берегу реки Северский Донец, к юго-востоку от города Красный Лиман.

Галия Гарифуллина

