Итоги дня: разбор горящих автобусов Казани, первые предновогодние выплаты и новые детали от Навального
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 декабря.
- Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Он сам возглавил его, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации. В состав Госсовета вошли более 100 человек, включая глав регионов, парламентариев, ряд чиновников и представителей общественных объединений. В списке, как и раньше, присутствует президент Татарстана Рустам Минниханов. Он возглавил комиссию Госсовета РФ по строительству, ЖКХ и городской среде.
- Прокуратура Казани отчиталась о проверке по факту возгорания трех пассажирских автобусов. По мнению прокуратуры, сотрудники автотранспортных предприятий нарушили требования безопасности при эксплуатации автобусов, а их непосредственные руководители не обеспечили своевременное выявление и устранение этих нарушений, а также способствовавших им причин и условий. Тем временем мэр Казани Ильсур Метшин потребовал разобраться с проблемой.
- Татарстанцы начали получать новогодние выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет, о которых заявлял президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
- Россия приостановит авиасообщение с Великобританией на неделю. Ограничения начинают действовать с 00.00 22 декабря. В федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией не исключили применения дополнительных мер в связи с мутацией новой коронавирусной инфекции.
- Синоптики Татарстана предупредили о морозах, метели и мороси завтра, 22 декабря. В отдельных районах РТ сохранится слабый гололед, ночью и утром возможен туман. Ветер будет умеренный, юго-западного направления. Ночью температура воздуха опустится до -7... -12°, при прояснениях до -18°, днем повысится до -3... -8°, на юго-востоке до -12°.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил ролик «Я позвонил своему убийце. Он признался». В нем он записал звонок с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым. По словам политика, ему это удалось сделать при помощи программы смены номера. Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и спросил, «почему в Томске с Навальным был полный провал». Собеседник Навального рассказал, что жизнь политика спасли действия пилотов и атропин, введенный бригадой скорой помощи. Также он уточнил, что яд якобы нанесли на трусы.
- Предновогодняя суета способствует росту заболеваемости коронавирусом, считает заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Ажиотаж при посещении торговых центров за подарками заставляет людей забыть о мерах профилактики.
- В казанском ТЦ «Мега» сегодня прошла эвакуация персонала. Пострадавших нет. Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступило из-за подгорания пищи на фуд-корте ТЦ.
- Министр образования Татарстана пообещал не заставлять педагогов прививаться от COVID. По его словам, в республике прививочная кампания педагогов уже началась. Для того чтобы пройти вакцинацию, учителя сдают огромное количество анализов. Прививаются они только после разрешения врачей.
- В Татарстане в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут. Однако школьников все же ждут изменения, связанные с пандемией. По словам министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, написание итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах с 2 декабря будет перенесено на 5 мая. Предусмотрены и резервные дни — 11, 18, 19 мая. А собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов пройдет в двух форматах: дистанционном (для тех, кто перешел на дистанционную форму обучения) и в обычном, очном, но будет ограничено 15 минутами.
- В Елабужском районе Татарстана, недалеко от села Танайка, были обнаружены трупы диких кабанов, анализы подтвердили у них наличие африканской чумы свиней. В связи с этим в районе в 5-километровой зоне были выставлены посты сотрудников отдела внутренних дел для ограничения доступа людей и животных.
- В Бугульме двое молодых людей убили ножом таксиста. Вечером 20 декабря двое молодых людей вызвали такси и попросили водителя отвезти их из Азнакаево в Бугульму. По дороге они выпивали, а в конце поездки отказались оплачивать заказ. Завязалась перепалка, в ходе которой парень, сидевший на переднем пассажирском сиденье, достал из кармана нож и ударил им таксиста. Раненый мужчина скончался в больнице. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания.
- Минтруд Татарстана напомнил, что новогодние выходные продлятся 1,5 недели — с 1 по 10 января 2021 года. Согласно распоряжению президента РТ, руководителям организаций предлагается рассмотреть возможность привлечения работников к работе в выходной день, 26 декабря. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с согласия работника.
- Администрация Кировского и Московского районов Казани представила айдентику. В логотипе сочетается разнообразие форм, метафор, отличительных черт двух районов. Цвета обозначают горизонт — флору Казани и экологичность в сочетании с известными казанскими «ядерными» закатами.
- Стало известно о смерти на 83-м году жизни российского писателя, драматурга, автора книг для детей Александра Курляндского. Курляндский — один из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Также его рассказы экранизировались в «Ералаше».
- В Татарстане за последние сутки официально подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Теперь в республике числятся 174 умерших от COVID-19.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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