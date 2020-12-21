Минтруд Татарстана напомнил, что новогодние выходные продлятся 1,5 недели

Минтруд Татарстана напомнил, что новогодние выходные продлятся 1,5 недели — с 1 по 10 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что, согласно распоряжению президента РТ, руководителям организации предлагается рассмотреть возможность привлечения работников к работе в выходной день, 26 декабря. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с согласия работника.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане 31 декабря объявили выходным днем 4 декабря.



Ольга Плешкова