В Елабужском районе Татарстана выставили блок-посты из-за африканской чумы свиней

В Елабужском районе Татарстана, недалеко от села Танайка, были обнаружены трупы диких кабанов, анализы подтвердили у них наличие африканской чумы свиней. В связи с этим в районе в 5-километровой зоне были выставлены посты сотрудников отдела внутренних дел для ограничения доступа людей и животных.

Также были мобилизованы группы охотников для отлова диких животных. Как уточняет пресс-служба Елабужского района, в 5-километровую зону попадают село Танайка, деревни Лекарево и Армалы.

Фото: pxhere.com

В частных подворьях и небольших фермерских хозяйствах этих населенных пунктов содержится около 50 голов свиней. Все они подлежат изъятию, уничтожению бескровным способом и сжиганию. Владельцам поголовья будет выплачена компенсация за изъятых животных.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина