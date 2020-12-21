Администрация Кировского и Московского районов Казани представила новый бренд

Администрация Кировского и Московского районов Казани представила айдентику. В логотипе сочетается разнообразие форм, метафор, отличительных черт двух районов. Цвета обозначают горизонт — флору Казани и экологичность в сочетании с известными казанскими «ядерными» закатами, рассказали в администрации районов.

Фото: vk.com/kirmos_official

Фото: vk.com/kirmos_official

Фото: vk.com/kirmos_official

Новый бренд подготовила Unnamed studio, основанная Владимиром Эйналиевым и Наилем Гайнановым. С новой айдентикой уже разработали мерч, где есть значки, стикеры, ручки, блокноты, шоперы, футболки, худи и кружки.

Фото: vk.com/kirmos_official

Фото: vk.com/kirmos_official

Ранее исследование, проведенное в октябре, показало, что казанцы стали чаще приобретать спортивные вещи в свой гардероб.



Татьяна Леухина