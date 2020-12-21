Новости общества

14:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Администрация Кировского и Московского районов Казани представила новый бренд

12:55, 21.12.2020 1
Администрация Кировского и Московского районов Казани представила новый бренд
Фото: vk.com/kirmos_official

Администрация Кировского и Московского районов Казани представила айдентику. В логотипе сочетается разнообразие форм, метафор, отличительных черт двух районов. Цвета обозначают горизонт — флору Казани и экологичность в сочетании с известными казанскими «ядерными» закатами, рассказали в администрации районов.

Фото: vk.com/kirmos_official
Фото: vk.com/kirmos_official
Фото: vk.com/kirmos_official

Новый бренд подготовила Unnamed studio, основанная Владимиром Эйналиевым и Наилем Гайнановым. С новой айдентикой уже разработали мерч, где есть значки, стикеры, ручки, блокноты, шоперы, футболки, худи и кружки.

Фото: vk.com/kirmos_official
Фото: vk.com/kirmos_official

Ранее исследование, проведенное в октябре, показало, что казанцы стали чаще приобретать спортивные вещи в свой гардероб.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:47
    Объясните, пжл, для чего вся эта суета и трата денег на символику района города? Это отдельное государство? Или все пенсионеры и студенты обеспечены так, что излишки денег решили пусть на разработку символики района? Без нее никак нельзя появляется на международной арене...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем