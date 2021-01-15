АО Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1
Общая информация
АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (АО КПАТП-1) — транспортная компания в области пассажирских перевозок в Республике Татарстан и Поволжском регионе.
Компания образована 19 декабря 1974 года.
С 7 августа 1996 года преобразовано в открытое акционерное общество.
Предприятие осуществляет пригородные, междугородные, межобластные, международные и заказные автобусные пассажирские перевозки.
Руководитель — Надырова Анна Леонидовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420047, ул. Кулагина, 2
- Телефон: (843) 277-81-59
- Email: kpatp1@mail.ru
- Сайт: http://kpatp1-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 15.01.2021