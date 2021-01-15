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АО Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1

Логистика и транспорт

Общая информация

АО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» (АО КПАТП-1) — транспортная компания в области пассажирских перевозок в Республике Татарстан и Поволжском регионе.

Компания образована 19 декабря 1974 года.

С 7 августа 1996 года преобразовано в открытое акционерное общество.

Предприятие осуществляет пригородные, междугородные, межобластные, международные и заказные автобусные пассажирские перевозки.

Руководитель — Надырова Анна Леонидовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420047, ул. Кулагина, 2
  • Телефон: (843) 277-81-59
  • Email: kpatp1@mail.ru
  • Сайт: http://kpatp1-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 15.01.2021

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