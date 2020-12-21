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Министр образования Татарстана пообещал не заставлять педагогов прививаться от COVID

13:57, 21.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Министр образования Татарстана пообещал не заставлять педагогов прививаться от COVID
Фото: mos.ru

В Татарстане вакцинация педагогов от COVID-19 будет добровольной. Об этом, отвечая на вопрос «Реального времени», сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

— Принуждения не будет со стороны министерства образования, все в заявительном порядке. Для того, чтобы пройти вакцинацию, учителя сдают огромное количество анализов, и есть разные факторы. Если они проходят все эти этапы и получают «добро» со стороны врачей, тогда спокойно могут делать вакцинацию, — пояснил министр.

Фото: mon.tatarstan.ru

По его словам, в республике прививочная кампания педагогов уже началась.

Ранее он заявил, что в Татарстане среди учителей есть желающие привиться от COVID-19.

ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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