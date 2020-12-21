В Татарстане в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут

Фото: Максим Платонов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.

— Мы очень рассчитываем, что ситуация нынче изменится, и мы в свои основные сроки — с 24 мая — начнем сдачу ЕГЭ. Это для регионов, которые перешли на дистанционный формат обучения, учебный год будет продлеваться. А для нас такой угрозы нет. Мы не переходили, у нас освоение программы идет по плану. Надеемся, что ЕГЭ и ОГЭ мы сдадим в срок, — заявил Хадиуллин, отвечая на вопрос «Реального времени».

Однако школьников все же ждут изменения, связанные с пандемией. По словам министра, написание итогового сочинения по русскому языку в 11 классах с 2 декабря будет перенесено на 5 мая. Предусмотрены и резервные дни — 11, 18, 19 мая. А собеседование по русскому языку для учеников 9 классов пройдет в двух форматах: дистанционном (для тех, кто перешел на дистанционную форму обучения) и в обычном, очном, но будет ограничено 15 минутами.

Напомним, в прошлом учебном году из-за COVID-19 сдача ОГЭ была отменена, а государственная итоговая аттестация в 11 классах прошла как вступительный экзамен в высшее учебное заведение.