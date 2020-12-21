Роспотребнадзор назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, ответила на вопрос о том, почему в Татарстане растет количество заболевших коронавирусом. Напомним, за последние сутки в РТ было зарегистрировано 100 новых заболевших COVID-19.

«На сегодня мы все-таки видим причину в том, что люди в предновогоднем ажиотаже несколько, так скажем, забывают о мерах профилактики. К сожалению, при посещении торговых центров, мы это видим, в погоне за покупками, за какими-либо подарками, к сожалению, снимают маску, забывают одеть маску. То есть вот этот вот предновогодний ажиотаж, конечно, он несколько расслабляет в части соблюдения мер профилактики», — сообщила Авдонина.

Она отметила, что период расслаблений был летом, когда люди уезжали в отпуска.