В МВД по Татарстану рассказали подробности убийства таксиста в Бугульме

Фото: 16.мвд.рф

В МВД по Татарстану раскрыли подробности убийства таксиста в Бугульме. Предполагаемыми убийцами являются 23-летний житель Чистополя и 25-летний житель Азнакаево, имеющие за плечами непогашенные судимости.

Вечером 20 декабря подозреваемые вызвали такси и попросили водителя отвезти их из Азнакаево в Бугульму. По дороге они выпивали, а в конце поездки отказались оплачивать заказ. Завязалась перепалка, в ходе которой парень, сидевший на переднем пассажирском сиденье, достал из кармана нож и ударил им таксиста.

Фото: 16.мвд.рф

Потерпевший смог выбежать из салона и, скрывшись, попросить помощи у прохожих. Они вызвали скорую помощь, однако примерно в 23.50 раненый таксист умер в больнице.

Пытаясь скрыть следы преступления, подозреваемые подожгли автомобиль. Полицейские задержали их по горячим следам. Они уже дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах произошедшего.



Фото: 16.мвд.рф

Ранее в Следственном комитете рассказали, что возбудили уголовное дело после убийства таксиста в Бугульме.

Ольга Плешкова