Жителям Татарстана начали поступать новогодние выплаты на детей

Татарстанцы начали получать новогодние выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет. Об этом «Реальному времени» сообщили несколько родителей.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции сообщил о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям, имеющим детей до 8 лет, на каждого ребенка. В Минфине РФ уточнили, что выплаты к Новому году семьям с детьми до 8 лет потребуют 73,5 млрд рублей и коснутся 14,7 млн детей.

Гражданам не придется обращаться в какие-либо органы или заполнять документы, если в их отношении ПФР весной или летом принимал решение о выплатах на детей.