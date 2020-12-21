Путин утвердил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Он сам возглавил его, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

В состав Госсовета вошли более 100 человек, включая глав регионов, парламентариев, ряд чиновников и представителей общественных объединений. В списке оказался и президент Татарстана Рустам Минниханов.



Указ вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, которым определяется его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.



Татьяна Леухина