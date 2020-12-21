Навальный позвонил сотруднику ФСБ, которого считает причастным к своему отравлению, и спросил о деталях операции

Оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил ролик «Я позвонил своему убийце. Он признался». В нем он записал звонок с одним из предполагаемых отравителей — Константином Кудрявцевым.

По словам политика, ему это удалось сделать при помощи программы смены номера. Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и спросил, «почему в Томске с Навальным был полный провал».

Собеседник Навального рассказал, что жизнь политика спасли действия пилотов и атропин, введенный бригадой скорой помощи. Также он уточнил, что яд нанесли на трусы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если бы Россия хотела отравить кого-то, то не отправила бы на лечение в Германию. До этого он сообщал о невозможности в настоящее время возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.



В ходе своей большой пресс-конференции на прошлой неделе Путин прокомментировал расследование Навального о том, что его предполагаемыми отравителями могли стать сотрудники ФСБ. Глава государства обвинил в фабрикации расследования американские спецслужбы.

Татьяна Леухина