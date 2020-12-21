Синоптики Татарстана предупредили о морозах, метели и мороси

Гидрометцентр Татарстана подготовил прогноз на ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, в республике сохранятся морозы, ожидается снег, туман и морось.

Завтра Татарстан будет находиться под влиянием северного циклона и его атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами с моросью. В отдельных районах РТ сохранится слабый гололед, ночью и утром возможен туман. Ветер будет умеренный, юго-западного направления. Ночью температура воздуха опустится до -7... -12°, при прояснениях до -18°, днем повысится до -3... -8°, на юго-востоке до -12°.

Фото: kzn.ru

23—25 декабря Татарстан вновь окажется в периферии антициклона. В среду выпадет небольшой снег, в другие дни вероятность осадков небольшая. Ночью и утром 23 декабря температуры воздуха составят -9... -14°, днем ожидается -7... -12. 24 и 25 декабря морозы усилятся, ночью и утром температура ожидается в пределах -13... -18°, 25-го при прояснениях до -23°; днем ожидается -9... -15°.

В субботу погода кардинально поменяется: синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре, снеге и метели с ухудшением видимости. Ночью температура воздуха понизится до -13... -18°, в низких местах до -23°, днем составит -8... -13°. В воскресенье, 27 декабря, ожидается слабо морозная погода со снегом, сообщается на портале Гидрометцентра РТ.



Ольга Плешкова