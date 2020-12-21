Умер один из создателей мультсериала «Ну, погоди» писатель Александр Курляндский

На 83-м году жизни умер российский писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы».

Курляндский является одним из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Также его рассказы экранизировались в «Ералаше».

Причины смерти писателя не уточняются.

На прошлой неделе стало известно о смерти саратовского писателя-фантаста Романа Арбитмана, ставшего автором серии детективных романов о президенте России.



Татьяна Демина