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Умер один из создателей мультсериала «Ну, погоди» писатель Александр Курляндский

11:59, 21.12.2020
Умер один из создателей мультсериала «Ну, погоди» писатель Александр Курляндский
Фото: ru.wikipedia.org/Alexei Kobelev

На 83-м году жизни умер российский писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы».

Курляндский является одним из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Также его рассказы экранизировались в «Ералаше».

Причины смерти писателя не уточняются.

На прошлой неделе стало известно о смерти саратовского писателя-фантаста Романа Арбитмана, ставшего автором серии детективных романов о президенте России.

Татьяна Демина
Происшествия
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