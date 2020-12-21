В Казани вновь эвакуировали ТЦ «Мега» — на фудкорте подгорела пища

В казанском ТЦ «Мега» сегодня прошла эвакуация персонала. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило сегодня в 09.25. Причина — подгорание пищи на фудкорте ТЦ.



Посетителей в «Меге» в момент происшествия не было. Из здания эвакуировали 200 человек персонала ТЦ.

Напомним, что на прошлой неделе в «Меге» эвакуировали посетителей и персонал из-за того, что пожарная сигнализация сработала из-за пыли.



Татьяна Демина