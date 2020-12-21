В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане за последние сутки официально подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Теперь в республике числится 174 умерших от COVID-19.

По данным татарстанского оперштаба, вирус стал причиной смерти трех женщин (1937, 1957 и 1965 годов рождения) и мужчины (1976 года рождения).

Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех случаях обстоятельства были установлены патологоанатомической экспертизой.

За последние сутки в Татарстане официально зарегистрированы 100 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 10 509 случаев COVID-19.



