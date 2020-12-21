Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

17:01, 21.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса
Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане за последние сутки официально подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Теперь в республике числится 174 умерших от COVID-19.

По данным татарстанского оперштаба, вирус стал причиной смерти трех женщин (1937, 1957 и 1965 годов рождения) и мужчины (1976 года рождения).

Фото: Максим Платонов (архив)

Во всех случаях обстоятельства были установлены патологоанатомической экспертизой.

За последние сутки в Татарстане официально зарегистрированы 100 заболевших коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 10 509 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем