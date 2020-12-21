Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю. Ограничения начинают действовать с 00.00 22 декабря.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели», — передает «РИА Новости» сообщение оперштаба.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил о выявлении в стране новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее. Власти страны уже передали соответствующую информацию в ВОЗ. В организации сообщили, что мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру.



В связи с этим ряд европейских стран закрыли авиасообщение с Великобританией. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос прекращения авиасообщения с Великобританией из-за выявления мутации коронавируса «специфический».



Татьяна Леухина