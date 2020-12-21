Прокуратура Казани отчиталась о проверке по факту возгорания трех пассажирских автобусов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Казани провела проверку по факту возгорания трех пассажирских автобусов. По ее результатам надзорное ведомство внесло в адрес руководителей МУП «ПАТП №2» и МУП «ПАТП №4» представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Так, 29 ноября на пересечении улиц Г. Тукая и Ахтямова загорелся автобус МАЗ 2012 года выпуска. Причина возгорания — замыкание электропроводки. Через несколько дней на улице Пушкина загорелся автобус МАЗ 2016 года выпуска. Установить причину возгорания не удалось, потому что салон выгорел полностью. Сейчас проводится дополнительная экспертиза. Затем 18 декабря на Мамадышском тракте на остановке «Малые Клыки» также загорелся автобус МАЗ 2012 года выпуска. Причина возгорания — неисправность электродвигателя отопителя салона. Во всех трех случаях никто не пострадал.

Фото: кадр видео из соцсети

В связи со случившимся были приглашены представители завода-изготовителя. Они подтвердили озвученные по итогам проверки причины возгорания автобусов. Кроме того, они осмотрели другие автобусы, которые стоят в парках ПАТП №2 и ПАТП №4. Выяснилось, некоторые из транспортных средств эксплуатируются с нарушениями требований безопасности: на них установлено оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем: аудиоаппаратура, устройства для зарядки мобильных телефонов и т.д.

По мнению прокуратуры, сотрудники автотранспортных предприятий нарушили требования безопасности при эксплуатации автобусов, а их непосредственные руководители не обеспечили своевременное выявление и устранение этих нарушений, а также способствовавших им причин и условий.

Сейчас прокуратура организовала проверку по факту задымления автобуса на улице Вишневского, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Татьяна Леухина