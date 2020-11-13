Итоги дня: приговор по КПК «Рост», повышение цен на алкоголь, фильм Кончаловского выдвинут на «Оскар»

Его осудили на 5 лет еще в 2002 году за хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения вместе с сообщником в отношении гражданина. Тогда Гоголев сбежал из зала суда и находился в розыске все это время. До 2016 года его искала полиция, затем дело передали в УФСИН.