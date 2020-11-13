Итоги дня: приговор по КПК «Рост», повышение цен на алкоголь, фильм Кончаловского выдвинут на «Оскар»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 13 ноября.
- Роспотребнадзор по Татарстану пока не планирует новых ограничений в отношении новогодних корпоративов, однако все может измениться. «Надо понимать, что впереди еще месяц, новогодние корпоративы начинаются примерно с 20 декабря. И на 10 декабря мы уже будем четко понимать, будут ли вводиться дополнительные ограничения», — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
- Кабинет министров РТ внес изменения в требования, касающиеся школьной формы в Татарстане. Теперь в холодное время года школьницы смогут носить «джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных и неярких цветов». Допускается, что они будут изготовлены из ткани в полоску и в клетку.
- В Казани построят медицинский реабилитационный центр, общий объем инвестиций в который составит 700 млн рублей. Профиль медцентра — ортопедия и травматология, неврология, кардиология, гериатрия. Поликлиника рассчитана на 10 тысяч посещений в год, дневной стационар рассчитан на 45 койко-мест, а круглосуточный — на 170 мест.
- Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что «нефтяная лошадь» России «еще не сдохла», но, чтобы сохранить потенциал и не потерять значимую долю ВВП, стране необходим поворот: «Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками».
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 4 тысячи человек погибли в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Также президент РФ уже подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В состав центра войдут представители МЧС России, МИД, ФСБ и других ведомств. Курировать работу центра будет Минобороны РФ.
- Президент РФ Владимир Путин указом распорядился создать общероссийскую общественно-государственную организацию «Ассамблея народов России». Согласно документу, ассамблея создается с участием общественных объединений в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.
- Сегодня огласили приговор по делу пирамиды КПК «Рост». Учредитель, гендиректор и главбух Наталья Макарова получила 12,5 года, консультант КПК и экс-капитан футбольного «Рубина» Сергей Харламов — 12 лет. Подробнее — в материале «Реального времени»
- Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на кинопремию «Оскар». В центре фильма — история о забастовке на главном заводе в Новочеркасске в 1962 году и расстреле мирной демонстрации.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может назвать точную дату начала вакцинации жителей России от COVID-19. По его словам, это случится в «ближайшие месяцы».
- С 1 января 2021 года в России повысятся минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Так, стоимость 0,5 литра коньяка составит 446 рублей, бренди того же объема — 324 рубля. Водка подорожает сразу на 5,7%, до 243 рублей.
- В Казани прошла церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Борисом Кузнецовым, который был последним живым Героем Советского Союза в Татарстане. Он скончался 11 ноября. После панихиды гроб с телом Бориса Кузнецова поместили на БТР, который сопровождали несколько автобусов с татарстанцами, и провезли по центральным улицам Казани. Его похоронили на Арском кладбище.
- Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво». Кляйн руководит городом с 2013 года. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
- Сегодня в России стартовали продажи новых смартфонов компании Apple — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini. Казань вошла в пятерку городов по количеству предзаказов. Гаджеты были презентованы месяц назад.
- Роскомнадзор предупредил СМИ и журналистов о возможных блокировках, маркировках и иных ограничениях видеоматериалов на YouTube. В связи с этим ведомство рекомендовало размещать видео на «платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента».
- Сотрудники УФСИН России по Татарстану задержали Олега Гоголева, находившегося в федеральном розыске 18 лет. Его осудили на 5 лет еще в 2002 году за хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения вместе с сообщником в отношении гражданина. Тогда Гоголев сбежал из зала суда и находился в розыске все это время. До 2016 года его искала полиция, затем дело передали в УФСИН.
- В России выявили 21 983 случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд, сообщил оперативный штаб. Общее число зараженных в РФ достигло 1 880 551 человека. Выписали из больниц по выздоровлению за сутки 18 735 пациентов, всего — 1 406 903 человека.
- Коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана признала законным приговор, вынесенный казанцу за убийство кота. Мужчина останется в колонии строгого режима до окончания срока. Ранее его осудили на 1 год и 6 месяцев по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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