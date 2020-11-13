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В Кремле сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы»

11:05, 13.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Кремле сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы»
Фото: minzdrav.gov.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может назвать точную дату начала вакцинации жителей России от COVID-19. По его словам, это случится в «ближайшие месяцы».

В интервью на YouTube-канале «RT Россия» Песков обратил внимание, что прививка от коронавируса будет добровольной: «Поголовной вакцинации быть не может».

Напомним, что в седине октября в Минздраве заявили, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от COVID-19 может начаться в конце ноября и в декабре. В ведомстве сообщили, что вакцинация будет проходить с учетом медицинских показаний, специалисты будут определять контингент лиц, которым сделают прививку той или иной вакциной.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:12
    хотят еще и здоровых людей убить. не известно что даст это незнакомая вакцина. Заставять уколиться врачей учителей работников детсадов и общепита
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