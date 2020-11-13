В Кремле сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может назвать точную дату начала вакцинации жителей России от COVID-19. По его словам, это случится в «ближайшие месяцы».

В интервью на YouTube-канале «RT Россия» Песков обратил внимание, что прививка от коронавируса будет добровольной: «Поголовной вакцинации быть не может».

Напомним, что в седине октября в Минздраве заявили, что расширенная поставка вакцин для массовых прививок от COVID-19 может начаться в конце ноября и в декабре. В ведомстве сообщили, что вакцинация будет проходить с учетом медицинских показаний, специалисты будут определять контингент лиц, которым сделают прививку той или иной вакциной.

