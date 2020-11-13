В Татарстане задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске 18 лет

Сотрудники УФСИН России по Татарстану задержали Олега Гоголева, находившегося в федеральном розыске 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.



Его осудили на 5 лет еще в 2002 году за хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения вместе с сообщником в отношении гражданина. Тогда Гоголев сбежал из зала суда и находился в розыске все это время. До 2016 года его искала полиция, затем дело передали в УФСИН.

Удалось установить, что Гоголев скрывался в Ульяновске. Его задержали там 12 ноября. После задержания его передали сотрудникам полиции. Сопротивления он не оказывал.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске.

