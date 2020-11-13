В России создали «Ассамблею народов России»
Президент РФ Владимир Путин указом распорядился создать общероссийскую общественно-государственную организацию «Ассамблея народов России».
Согласно документу, ассамблея создается с участием общественных объединений в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.
В состав совета Ассамблеи и ее президиума должны войти представители министерства культуры, Минобрнауки и Минпросвещения РФ.Общество
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