Роспотребнадзор Татарстана пока не запрещает новогодние корпоративы и елки, но все может измениться

Роспотребнадзор пока не планирует новых ограничений в отношении новогодних корпоративов, однако все может измениться. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



«Надо понимать, что впереди еще месяц, новогодние корпоративы начинаются примерно с 20 декабря. И на 10 декабря мы же будем четко понимать, будут ли вводиться дополнительные ограничения», — сказала спикер.

Фото: rospotrebnadzor.ru

Пока ведутся мероприятия по подготовке Кремлевской елки для детей. Роспотребнадзор дал рекомендации по небольшим ограничительным мерам, касающимся возраста детей и соблюдения масочного режима.



«Планируется участие детей от 7 лет и старше, плюс — разделить детей на две группы, например, утром и вечером. Маски рекомендуем не только взрослым, но и детям, будет все-таки тесный контакт, хоровод. Пока это все прорабатывается», — рассказала Авдонина.