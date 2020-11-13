В России стартуют продажи новых iPhone: Казань в пятерке лидеров по предзаказу

Сегодня, 13 октября, в России в 8.00 стартуют продажи новых смартфонов компании Apple — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini. Казань вошла в пятерку городов по количеству предзаказов.

Больше 60% предзаказов пришлось на регионы.

apple.com

«Наибольший интерес к новинкам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. В пятницу в 8 утра стартуют продажи, и мы ждем такого же ажиотажного спроса, как и на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro», — цитирует ТАСС «Связной».

Ранее Apple презентовала новые iPhone и маленькую колонку.