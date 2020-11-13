В Татарстане ввели новые требования к школьной форме

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Кабинет министров РТ внес изменения в требования, касающиеся школьной формы в Татарстане. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, в холодное время года школьницы смогут носить «джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных и неярких цветов». Допускается, что они будут изготовлены из ткани в полоску и в клетку.

Также теперь общий вид одежды школьников, в частности ее цвет и фасон, определяются «локальным нормативным актом образовательной организации».



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, что форма учениц школ республики может включать в себя пиджак (жакет), жилет, классические брюки, юбку, сарафан и платье с белым или черным фартуком и воротником.



В августе 2020 года средняя стоимость школьной формы в России достигла 2 080 рублей. За год она подорожала на 22%.

