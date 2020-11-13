В Казани построят реабилитационный центр за 700 млн рублей

В Казани построят медицинский реабилитационный центр, общий объем инвестиций в который составит 700 млн рублей, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.



Профиль медцентра — ортопедия и травматология, неврология, кардиология, гериатрия. Поликлиника рассчитана на 10 тысяч посещений в год, дневной стационар рассчитан на 45 койко-мест, а круглосуточный — на 170 мест.

«Реализация проекта будет способствовать снижению периода нетрудоспособности людей, нуждающихся в медицинской реабилитации; снижению численности инвалидов среди взрослого населения, достижению их максимальной физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности; созданию профессиональных высокооплачиваемых рабочих мест и развитию сектора лечебно-оздоровительного туризма», — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Фото: pixabay.com

В центре будет 160 новых рабочих мест. По словам Минуллиной, размер зарплаты работников здесь будет выше, чем по Татарстану в среднем, и практически достигнет среднего уровня по стране, что составляет 43 783 рубля.

Ранее Путин рассказывал о строительстве медцентров в короткие сроки.