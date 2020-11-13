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В Роскомнадзоре призвали журналистов размещать материалы на отечественных видеохостингах

12:12, 13.11.2020 1
В Роскомнадзоре призвали журналистов размещать материалы на отечественных видеохостингах
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Роскомнадзор предупредил СМИ и журналистов о возможных блокировках, маркировках и иных ограничениях видеоматериалов на Youtube. В связи с этим ведомство рекомендовало размещать видео на «платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента».

«Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — говорится в сообщении Роскомнадзора относительно ограничений со стороны администрации Youtube.

Фото: pixabay.com

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ «не зависеть от западных платформ» после блокировки youtube-канала российской телекомпании «Царьград ТВ».

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:33
    На RuTube что ли размещать? Он же жутко тормозит. Все, кто с ним изначально работал из патриотических или других соображений, позже перешли на YouTube. То, что предлагают Mail.ru и Яндекс, тоже не лучше. Какие еще есть видеохостинги? К тому же на российских хостингах аудитория будет меньше.
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