В Роскомнадзоре призвали журналистов размещать материалы на отечественных видеохостингах

Роскомнадзор предупредил СМИ и журналистов о возможных блокировках, маркировках и иных ограничениях видеоматериалов на Youtube. В связи с этим ведомство рекомендовало размещать видео на «платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента».

«Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — говорится в сообщении Роскомнадзора относительно ограничений со стороны администрации Youtube.

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В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ «не зависеть от западных платформ» после блокировки youtube-канала российской телекомпании «Царьград ТВ».

