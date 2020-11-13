С нового года в России поднимутся цены на алкоголь

С 1 января 2021 года в России повысятся минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Соответствующие приказы подписаны в Министерстве финансов РФ.

Стоимость 0,5 литра коньяка составит 446 рублей, бренди того же объема — 324 рубля. Водка подорожает сразу на 5,7%. Стоимость бутылки в 0,5 литра с 1 января будет не ниже 243 рублей.

Минимальная цена за 0,75 литра шампанского с нового года вырастет на 3% — с 164 до 169 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Приказы Минфина будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что с 1 января 2020 года в России возросли акцизы на сидр, медовуху, игристые вина и пиво. В частности, акциз на вино вырос с 18 до 31 рубля за литр, на шампанское — с 36 до 40 рублей.

