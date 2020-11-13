Чубайс: нефтяная лошадь России «еще не сдохла»

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтяная лошадь России «еще не сдохла», но, чтобы сохранить потенциал и не потерять значимую долю ВВП, стране необходим поворот. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот», — сказал он, подчеркнув, что значимость ТЭК для страны — титаническая: это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта.

По его словам, для европейских стран конец эры углеводородов будет означать и конец зависимости от России, а для самой России это грозит потерей значительной части экономики: «Мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах надо двигаться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы сохранить наш повышенный потенциал и создать этот новый технологический класс».

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

Ранее Чубайс предлагал свой вариант выхода из кризиса в нефтегазовой отрасли.

