Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, который ранее являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво».

По данным СК, Кляйн, который является основным акционером компании, в 2016 году дал незаконное поручение начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у земельного участка, принадлежащего «Томскому пиву». На основе этого Кляйн поручил главе департамента отказать в удовлетворении заявления местного предпринимателя «об изменении территориальной зоны».

В январе 2017 года мэр Томска подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного участка, согласно которому просьба бизнесмена была отклонена. В результате предприниматель не смог заняться строительством многоэтажных жилых домов на этом участке.

Кляйн руководит городом с 2013 года. Ему грозит до семи лет лишения свободы.