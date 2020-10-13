Apple показала новые iPhone и маленькую колонку: главное с презентации

Компания Apple провела презентацию своих новых смартфонов и маленькой колонки HomePod mini. «Реальное время» публикует главное с презентации нового поколения iPhone.

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Презентация началась с маленькой умной колонки в форме шара HomePod mini с голосовым ассистентом Siri, который способен различать голоса. Колонки объединяются в стереопару, ими можно управлять с iPhone, iPad и аксессуарами с HomeKit. Цена колонок начинается от $99, но в России колонка пока не появится.

Линейка представленных смартфонов делится на две части: базовые iPhone 12 и Pro. Все четыре модели оснащены процессорами A14, как в планшете iPad Air. Смартфоны оснастили OLED-экранами, сделали плоскими края и уменьшили толщину устройств. iPhone будут поддерживать 5G, однако скорость интернета будет зависеть от оператора.

Наушники EarPods и зарядник не входят в комплект. Компания объяснила это заботой о природе: в мире уже есть 2 млрд фирменных зарядников.

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iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый экран и алюминиевый корпус. Сзади две камеры: широкоугольная и сверхширокоугольная. На выбор представлены телефоны с 64, 128 или 256 ГБ памяти, пяти цветов. Стоимость начинается от 70 тыс. рублей. Продажи в России стартуют 13 ноября, предзаказ будет открыт за неделю.

iPhone 12 отличается от mini лишь диагональю экрана 6,1 дюйма. Стоимость начинается от 80 тыс. рублей. В продаже он появится 23 октября с предзаказом за 2 дня.

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iPhone 12 Pro имеет те же размеры, что и iPhone 12. Корпус выполнен из стали. Телефон оснащен двумя задними камерами с двукратным оптическим зумом и лазерным датчиком. Телефоны представлены в трех вариантах объема хранилищ данных (128, 256 или 512 ГБ) и четырех цветах: : золотистый, серебряный, графитовый и синий. Стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Купить его можно будет с 23 октября, предзаказ откроют за 2 дня.

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iPhone 12 Pro Max имеет 6,7-дюймовый экран и третью камеру с 2,5-кратным оптическим зумом. Стоимость начинается от 110 тыс. рублей. Продажи откроют с 13 ноября.



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