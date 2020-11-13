Путин: в Нагорном Карабахе погибли 4 тысячи человек

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по решению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. На этом совещании глава государства сообщил, что 4 тысячи человек погибли в конфликте Азербайджана и Армении.

По словам президента, еще 8 тысяч человек пострадали в результате боевых действий в этом регионе. Количество беженцев исчисляется десятками тысяч, приводит слова Путина RT.

Фото: kremlin.ru

Также президент РФ уже подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по ситуации в Нагорном Карабахе. В состав центра войдут представители МЧС России, МИД, ФСБ и других ведомств. Курировать работу центра будет Минобороны РФ.