Итоги дня: удаленка в Москве, на Castorama нашелся покупатель и первый крупный концерт в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 1 октября.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Правило, однако, не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации, а также медорганизаций, предприятий ОПК и ряда других.
- «Максидом» приобрел российские магазины Castorama за 7,4 млрд рублей. Сделка уже прошла согласования в антимонопольных органах и была закрыта 30 сентября, говорится в сообщении Kingfisher (владеет Castorama). В этот же день российская сеть выплатила 80% от суммы. Остальные 20% должны выплачиваться равными долями в течение 2 лет. Британская компания собиралась покинуть российский рынок с 2018 года — уже тогда СМИ называли «Максидом» в качестве возможного покупателя бизнеса Castorama.
- Президенты России, США и Франции — Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон — призвали власти Армении и Азербайджана провести переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трех стран опубликовали совместное заявление.
- Сегодня в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Из Татарстана на службу будут отправлены более 3 тыс. ребят. В этом году их будут тестировать на COVID-19.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Челябинской области. Минниханов опубликовал селфи с губернатором, открыл памятник Тукаю, посетил трубопрокатный завод и выставку автомобилей.
- В Костромской области избранная главой Повалихинского сельского поселения уборщица администрации Марина Удгодская вступила в должность.
- Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.
- Компанию Ford Sollers переименовали в «Соллерс Форд». Решение было принято акционерами СП — ПАО «Соллерс» и Ford Motor Company.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть информация о связи оппозиционера Алексея Навального и американского ЦРУ. В свою очередь Навальный заявил, что намерен подать в суд за слова о сотрудничестве блогера с ЦРУ.
- Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
- Компания ЮИТ возведет ЖК в стиле советского конструктивизма на месте трущоб в центре Казани.
- В Татарстане могут впервые зарегистрировать право собственности дольщика.
- На железнодорожной станции Юдино в Казани с рельсов сошли два порожних вагона грузового поезда.
- Зеленодольский горсуд отправил под арест трех несовершеннолетних, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве таксиста Александра Кротова.
- Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич запустил серию мультфильмов, где он будет рассказывать о распространенных заболеваниях и отвечать на популярные вопросы зрителей.
- В Татарстане достроили молочный комплекс, где коров доят роботы.
- В Казани состоялся первый крупный концерт после пандемии коронавируса. На сцене «Татнефть Арены» выступила московская певица Zivert. На мероприятии присутствовали примерно 3,8 тыс. человек, а для соблюдения социальной дистанции на пол нанесли разметку в виде квадратов. При этом ранее ряд крупных концертов в Казани, намеченных на осень, были отменены — в том числе и выступление певца Стинга.
- SpaceX отменила запуск спутников Starlink за несколько секунд до старта. Причиной стали неполадки с наземным оборудованием.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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