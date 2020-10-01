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Дания разрешила проложить «Северный поток — 2»

14:42, 01.10.2020
Дания разрешила проложить «Северный поток — 2»
Фото: pixabay.com

Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом сообщает RT.

Газопровод возможно вводить в эксплуатацию, если была испытана и верифицирована хотя бы одна из трубопроводных линий, а еще если все условия разрешения на строительство выполнены.

angi.ru

Отметим, что заявка была подана компанией еще в прошлом году, в ноябре. Дания оставалась последней страной, не выдавшей разрешение на строительство.

Ранее сообщалось, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер вступился за проект «Северный поток — 2».

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