Дания разрешила проложить «Северный поток — 2»

Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом сообщает RT.



Газопровод возможно вводить в эксплуатацию, если была испытана и верифицирована хотя бы одна из трубопроводных линий, а еще если все условия разрешения на строительство выполнены.



angi.ru

Отметим, что заявка была подана компанией еще в прошлом году, в ноябре. Дания оставалась последней страной, не выдавшей разрешение на строительство.

Ранее сообщалось, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер вступился за проект «Северный поток — 2».