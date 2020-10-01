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Президенты России, США и Франции призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

15:19, 01.10.2020
Президенты России, США и Франции призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru

Президенты России, США и Франции — Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон — призвали власти Армении и Азербайджана провести переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трех стран опубликовали совместное заявление.

«Мы [...] призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Лидеры стран призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

Ранее Турция огласила условие урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Общество Татарстан
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