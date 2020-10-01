SpaceX отменила запуск спутников Starlink за несколько секунд до старта

Из-за проблем с наземным оборудованием компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink всего за 18 секунд до старта, сообщает «РИА Новости».



В 9.17 по времени Восточного побережья США (16.17 мск) должен был состояться запуск, но из-за «необычных показателей сенсоров наземного оборудования» попытку пришлось отменить.

Это тринадцатый запуск для группы из шестидесяти спутников Starlink, более семисот аппаратов работают на орбите.

На прошлой неделе Falcon 9 не полетела из-за плохих погодных условий.



pikist.com

Ранее сообщалось, что запечатленные российским космонавтом странные объекты могут быть связаны со спутниками Илона Маска.

