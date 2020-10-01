Рустам Минниханов открыл памятник Габдулле Тукаю в Челябинске

Сегодня, 1 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Челябинск принял участие в открытии памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. В мероприятии поучаствовал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба президента республики.



Памятник установили в новом сквере на улице Воровского. Автор монумента — заслуженный художник России, скульптор Александр Лохтачев.

Минниханов поблагодарил руководство области и участников проекта. Он подчеркнул, что живущим в Челябинской области татарам важно сохранить свою национальную культуру и традиции.

«Очень приятно, что в его биографии есть страничка, связанная и с Челябинском. У нас дружный многонациональный южноуральский народ, и мы очень ценим эту дружбу», — сказал Текслер, отметив, что татарский поэт оставил большое литературное наследие.

Отметим, что Габдулла Тукай посещал Челябинскую область в 1912 году.

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Напомним, Минниханов опубликовал селфи с губернатором Челябинской области.