В Татарстане достроили молочный комплекс, где коров доят роботы — видео

В Сабинском районе Татарстана достроили молочный комплекс «Шинар», где за коровами полностью ухаживают роботы. Об этом рассказали «Реальному времени» в Госстройнадзоре Татарстана.

Высокотехнологичный комплекс вблизи деревни Чулпыч рассчитан на 2,4 тыс. дойных животных. На ферме применяются высокие технологии, установлено 20 доильных комплексов. Коров полностью доят роботы.

«На молочном комплексе установлены роботы, которые доят коров. Система полностью автоматизирована: коровы подходят к доильному агрегату. Он сам подсоединяется к вымени, доит корову, по завершении процесса отсоединяется», — рассказали в Госстройнадзоре РТ «Реальному времени».

Кроме этого, автоматически происходит подача корма и воды, а также уборка навоза. В ведомстве добавили, что человеческий труд здесь не задействован.

В прошлом году строительство молочного комплекса посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.



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