Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения под Костромой

В четверг избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская вступила в должность. Церемония прошла в администрации района. Ей вручили удостоверение о победе на прошедших выборах 13 сентября, сообщает «РИА Новости».



Глава Чухломского сельского поселения, председатель сельского Совета депутатов Татьяна Демидова выразила уверенность, что Удгодская сможет решить все проблемы, которых на селе много: «Главное — себя настроить работать с людьми, найти себя в обществе и работать вместе с нами».

Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Удгодская выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.

