Новости происшествий

09:11 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани с рельсов сошли два вагона грузового поезда

08:55, 01.10.2020
В Казани с рельсов сошли два вагона грузового поезда
Фото: epp.genproc.gov.ru

Сегодня утром на железнодорожной станции Юдино в Казани с рельсов сошли два порожних вагона грузового поезда.

Инцидент произошел в 3.43 на маневровых путях, уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие не повлекло задержек поездов. На место случившегося выезжал заместитель Татарского транспортного прокурора.

pixabay.com

Татарская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В августе в Нижнекамском районе Татарстана на станции Биклянь сошел с рельсов тепловоз.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также