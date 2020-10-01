В Казани с рельсов сошли два вагона грузового поезда

Сегодня утром на железнодорожной станции Юдино в Казани с рельсов сошли два порожних вагона грузового поезда.

Инцидент произошел в 3.43 на маневровых путях, уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие не повлекло задержек поездов. На место случившегося выезжал заместитель Татарского транспортного прокурора.

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Татарская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В августе в Нижнекамском районе Татарстана на станции Биклянь сошел с рельсов тепловоз.

